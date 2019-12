Fußball : Der 32. Kreis-Budenzauber steht bevor

Kreis Kleve Am 4. und 5. Januar trägt der GSV Geldern die Fußball-Hallenkreismeisterschaft aus. Dabei sind die klassenhöchsten Kreis Klever Mannschaften. Die Landesligisten fehlen. Favoriten aus Kleve und Straelen treffen früh aufeinander.

Sie gehört fest zum Programm der Kreis Klever Fußballszene: die Hallenkreismeisterschaft. Wie in den vergangenen Jahren auch findet diese nun erneut in der Gelderner Bollwerk-Halle statt, Ausrichter ist der Gelderner Sport Verein unter der Führung von Hartmut Könner. Am 4. und 5. Januar ist es so weit. „Dieses Turnier ist für unseren Verein ein ganz besonderes. Wir tragen so auch mit dazu bei, die Stadt Geldern bekannter zu machen“, sagt Könner im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Rahmenbedingungen sind bekannt: Die acht besten Freiluftsaison-Teams der Region sind eingeladen. In zwei Gruppen mit jeweils vier Vereinen kämpfen die Kicker am ersten Turniertag um das Ticket für die Platzierungsspiele, diese werden dann Tags darauf ausgetragen. Mit von der Partie sind die Oberligisten 1. FC Kleve und SV Straelen und die Bezirksligisten SV Walbeck, Sportfreunde Broekhuysen, FC Aldekerk sowie der TSV Wachtendonk-Wankum. Dazu gesellen sich die A-Ligisten SV Rindern und GSV Geldern. Das heißt auch: Die Landesligisten SGE Bedburg-Hau und SV Hönnepel-Niedermörmter sind nicht dabei. Dabei standen diese Klubs im vergangenen Jahr noch im Fokus. Die SGE begeisterte mit anspruchsvollem Hallenfußball und landete letztendlich auf dem fünften Rang.