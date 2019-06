Leichtathletik : 27. Steintorlauf: 1700 Sportler erwartet

Goch Trotz zweier Konkurrenzläufe bleibt die Veranstaltung der Gocher Viktoria beliebt. Nachmeldungen sind vor Ort im Hubert-Houben-Stadion bis eine Stunde vor Beginn des jeweiligen Laufes möglich.

Um 13 Uhr fällt der Startschuss im Hubert-Houben-Stadion an der Marienwasserstraße. Am vergangenen Dienstag wurde die Internet-Anmeldung geschlossen. Bisher haben sich 1565 Athleten eingeschrieben. „Wir gehen aber davon aus, dass wir noch die anvisierte Teilnehmerzahl von 1700 erreichen“, sagt Artz. Das sei eine erhebliche Leistung des Veranstalterteams, immerhin stünde der Steintorlauf in diesem Jahr in direkter Konkurrenz zum Donkenlauf in Neukirchen-Vluyn und dem Firmenlauf in Emmerich, die ebenfalls an diesem Wochenende stattfinden. „In den vergangenen Jahren waren diese Läufe immer eine Woche vor unserem. Dann konnten wir dort noch mitlaufen und Werbung für uns machen. Das war nun nicht möglich. Dennoch gehen wir als stärkste Veranstaltung aus dem Wettbewerb hervor“, sagt Artz.