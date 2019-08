Triathlon : Der Nesstriathlon feiert Zehnjähriges

Schwimmen, Radfahren, Laufen – drei Ausdauerdisziplinen, eine Sportart. Am Sonntag findet der diesjährige NessTriathlon am Freizeitbad GochNess statt. Die Sportgroßveranstaltung feiert den zehnten Geburtstag.

Erwartet werden knapp 800 Athleten. Schon früh startet der Schnuppertriathlon (8:45 Uhr) sowie der Jugend-Cup der „Deutschen Triathlon Union“, am Mittag (14 Uhr) dann gehen die Teilnehmermassen über die Jedermanndistanz an den Start. Für das Finale des Sportfestes sorgen die Staffeln. Mitorganisatorin Maria Scherf legt großen Wert auf die Gewinnung frischer Triathleten: „Wir wollen junge Menschen zum Triathlonsport bringen. Das ist für uns die größte Belohnung: das Funkeln in den Augen der Kinder.“