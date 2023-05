Fußball-Oberliga Der 1. FC Kleve gegen den KFC überzeugend, aber ohne Lohn

Die Uerdinger stabilisierten ihre Defensive in der Folge und ließen weniger zu. Odenthal (73.) setzte eine Volley-Direktabnahme an die Latte, da wäre Keeper Ahmet Taner wohl machtlos gewesen. In der Schlussphase flachte das Niveau deutlich ab. Der Ball ruhte immer wieder, die Zweikämpfe wurden mit extremer Leidenschaft geführt. Großchancen spielte jedoch keine Mannschaft mehr heraus. Da half es auch nicht, dass für die letzte Ecke Keeper Taner mit in den Strafraum seines Ex-Klubs KFC rannte und freistehend zum Abschluss kam – der Ball flog deutlich am Tor vorbei. Der Keeper stand nach dem Schlusspfiff aber nochmal im Fokus: Der 30-Jährige sah wegen einer Unsportlichkeit die Rote Karte.