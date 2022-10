Fußball : 1. FC Kleve braucht Robbie Kuijpers 2.0

Hinter Sportclub-Torjäger Hermann-Josef Jansen organisierte der Niederländer Robbie Kuijpers (hinten) im Mittelfeld das Offensivspiel. Foto: Gottfried Evers/Evers Gottfried

Kleve Analyse Aufgrund der geographischen Lage ist es für den Oberligisten 1. FC Kleve immer schwieriger, Neuzugänge an Land zu ziehen. Warum schweift der Blick nicht gen Niederlande? Zwei Gründe liegen auf der Hand. Dennoch sollte man die Bemühungen intensivieren.

Von Maarten Oversteegen

Ambitioniert ist der 1. FC Kleve. Der Fußball-Oberligist kickte in der vergangenen Saison im oberen Tabellendrittel mit, mit attraktivem Offensivfußball spielte man bisweilen sogar die absoluten Top-Teams schwindelig. Das nährt die Anspruchshaltung. Und auch wenn es dem Team von Trainer Umut Akpinar in dieser Spielzeit noch an der Kostanz fehlt – man steht im Tabellenkeller – gehört die Achse um Niklas Klein-Wiele, Fabio Forster oder Nedzad Dragovic zu den besten in der fünfthöchsten Spielklasse.

Doch immer wieder wird am Bresserberg die Frage laut, wie die Zukunft ausschaut, wenn die Jungs irgendwann in den Fußball-Ruhestand gehen. Schließlich sind viele Stammspieler des 1. FC Kleve über 30 Jahre alt. Und während die aktuellen Schlüsselfiguren fast ausnahmslos aus der Region stammen, tun sich im Kreis Kleve derzeit nicht allzu viele Spieler auf, die Oberliga-Qualität vermuten lassen.

Info Am Mittwochabend ist der 1. FC Kleve gefordert Ausblick Am Mittwochabend, 20 Uhr, trifft der 1. FC Kleve im Nachholspiel auswärts auf den seit drei Partien ungeschlagenen Tabellen-18. Cronenberger SC. Beim 1. FC Kleve stehen Fragezeichen hinter Danny Rankl und Niklas Klein-Wiele. Sie fielen bereits beim 2:2-Remis gegen den SC St. Tönis 1911/20 aus. Prognose Kleves Trainer Umut Akpinar sagt: „Cronenberg ist eine heim- und kampfstarke Truppe. Der Tabellenplatz interessiert uns nicht. Wir wollen unser Spiel durchkriegen und die Ungeschlagen-Serie ausbauen, am liebsten mit einem Sieg.“

Also könnte der Blick in Richtung Großstädte im Rheinland und im Ruhrgebiet schweifen. Aber so einfach ist das nicht, die geographische Lage an der niederländischen Grenze ist eine Last auf dem Transfermarkt. Und es gibt reichlich Klubs mit üppigeren Budgets, man denke nur an den KFC Uerdingen oder Germania Ratingen, die mehrere Ex-Profis in ihren Reihen haben.

Auffällig aber ist, dass kein Niederländer beim 1. FC Kleve unter Vertrag steht. Dabei sind es vom Bresserberg aus zur Grenze nur 15 Auto-Minuten. Und in der Vergangenheit gab es immer wieder Kicker aus den Niederlanden, die im Kreis Klever Fußball für Furore sorgten. Robbie Kuijpers war in den Achtzigerjahren Edeltechniker und Publikumsliebling beim Sportclub Kleve 63; er spielte auch bei Viktoria Goch. Jan Kilkens, Henk Gärtner und Theo Rütten verdienten sich ebenfalls ihren Platz in der Geschichte der „Blauen“. Viele Holländer wurden vom 2009 verstorbenen Journalisten Franz Schubert an den Niederrhein gelockt. Der frühere Coach hatte ein beispielloses Netzwerk, auch in den Niederlanden.

Hans Noy, Vorstandsmitglied des 1. FC Kleve, hat in den vergangenen Jahren mehrfach mit potenziellen Neuzugängen aus dem Königreich gesprochen. Sie sollten in der Oberliga unter Trainer Umut Akpinar aktiv werden. „In den vergleichbaren niederländischen Ligen gibt es aber bereits deutlich höhere Aufwandsentschädigungen. Da können und wollen wir nicht mithalten. Hinzu kommt für viele dann doch die Entfernung“, sagt Noy. Dabei gebe es wenige Kilometer hinter der Grenze durchaus interessante Spieler, die eine Verstärkung darstellen könnten. „Technisch und taktisch sind die Niederländer sehr weit, auch in den Amateurligen“, sagt das Vorstandsmitglied des 1. FC Kleve.

Ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit gibt es: Im Sommer 2020 wechelte Michael James den Heijer aus den Niederlanden zum 1. FC Kleve. Der Innenverteidiger war zuvor beim Fünftligisten SV DFS Opheusden aktiv. Der Neuseeländer kam in die Bundesrepublik, obwohl er jenseits der Grenze sicherlich mehr hätte verdienen können. Doch den Heijer war ein Weltenbummler. Der heute 26-Jährige wollte den deutschen Amateurfußball unbedingt kennen lernen, daher gab er dem 1. FC Kleve eine Chance. Nach einer Spielzeit kehrte der Rechtsfuß in die Heimat zurück, dort kickt er aktuell für Auckland United FC in der höchsten Spielklasse Neuseelands.

Doch auch die anderen Klubs in der Region schaffen es nicht, Akteure aus den Niederlanden anzuwerben. Beim Bezirksligisten Viktoria Goch, wo einst Arno Merckx, John Hesen, Bart Jansen, Theo Rütten, Theo van Hezik, Johann van der Hooft oder Ron Winkens auf Sieg spielten, ist der „Oranje“-Einfluss heute gleich null.

Auch beim Landesliga-Klub SV Hönnepel-Niedermörmter steht kein Niederländer mehr unter Vertrag. Trainer Thomas Geist erkennt zwei Gründe für die Abstinenz der Niederländer. Einerseits hätten die Kicker aus dem Nachbarland häufig ambitionierte finanzielle Vorstellungen. „Andererseits gibt es bei den Holländern aber auch eine ganz andere Fußballmentalität. Da geht es nicht so sehr ums Kämpfen und Rennen, sondern eher ums Filigrane. Die Niederländer legen großen Wert auf Technik und Taktik. Sie wollen immer ein vernünftiges Spiel gestalten. Da spielt der Sieg eine nicht so große Rolle wie bei uns. Die Mentalität ist also ganz anders“, sagt Thomas Geist, dessen Team mehr als ein Dutzend Nationalitäten umfasst, darunter ist aber kein Niederländer.