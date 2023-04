Fabio Forster spricht Klartext „1. FC Kleve ist meine sportliche Heimat“

Forster Wir haben in der Rückrunde tatsächlich ein ganz anderes Bild gezeigt, wenngleich auch die Hinrunde nicht katastrophal schlecht war. Nur die Ergebnisse stimmten zu häufig nicht. Aber die Winter-Vorbereitung war super, und wir haben danach alle an einem Strang gezogen. Wir haben uns auf das fokussiert, was uns in den vergangenen Jahren immer stark gemacht hat: die mannschaftliche Geschlossenheit. Und die erkennt man mittlerweile auch wieder an den Ergebnissen. Die zweite Saisonhälfte fing mit einer merkwürdigen Niederlage gegen TuRU Düsseldorf schlecht an, danach haben wir aber Leistung gebracht.