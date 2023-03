Fußball-Oberliga 3:3 – Stürmer Danny Rankl rettet dem 1. FC Kleve Remis

Doch die Kicker bewiesen in doppelter Unterzahl Moral: In der dritten Minute der Nachspielzeit legte Hühner mit der letzten Aktion für Top-Stürmer Rankl vor, der freistehend für das 3:3 sorgte. „Danach war es natürlich Ekstase pur. Es war das erwartet intensive Spiel, aber wir haben uns nie hängen lassen“, sagte Trainer Umut Akpinar, dessen Team mit acht Punkten Vorsprung vor der Abstiegszone auf Tabellenplatz zehn steht. Am Sonntag, 15 Uhr, geht es in der Klever Eroglu-Arena gegen die Spielvereinigung Schonnebeck.