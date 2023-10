Remis gegen den TVD Velbert Der 1. FC Kleve baut seine Ungeschlagen-Serie aus

Doch nach dem Seitenwechsel war der TVD Velbert zunächst weiter dominant. Und Angreifer Denzel Oteng Adjei sorgte in der 56. Minute nach einem unnötigen Ballverlust der Klever mit einem sehenswerten Schuss in den Winkel für die Führung, Torwart Taner war ohne Chance. „Die ersten zehn Minuten nach der Halbzeit gehörten noch Velbert. Aber mit dem Sonntagsschuss des Gegners waren wir voll drin“, sagte Akpinar. Tatsächlich wurden die Gäste immer spielbestimmender. Nach einem eindrucksvollen Solo hätte Diwan Duyar in der 72. Minute ausgleichen können. Wenige Minuten später machte es Rankl (76.) besser. Nach maßgenauer Flanke musste er aus kurzer Entfernung nur noch einschieben. Es war der erste Saisontreffer des 34 Jahre alten Angreifers, der monatelang mit einer Schulterverletzung passen musste und gleich wieder wichtig für sein Team ist. „Danach haben wir einen offenen Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten gesehen. Ich hätte aber gerne noch einmal fünf Minuten mehr Spielzeit gehabt, weil wir drauf und dran waren, in Führung zu gehen. Da wäre noch etwas möglich gewesen“, sagte Akpinar. „Wir können mit dem Punkt aber gut leben.“