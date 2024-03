Fußball-Landesliga Ein WM-Held von 2006 gibt sich an der Düffelsmühle die Ehre

So auch am Sonntag, wenn um 15 Uhr an der Düffelsmühle die Partie gegen die DJK Blau-Weiß Mintard angepfiffen wird. „Wir wollen den Gegner früh bei der Ballannahme stören und ihn gar nicht erst kombinieren lassen“, nennt Zalewski das Mittel, mit dem ein neuerliches Debakel verhindert werden soll. Neben Rotsünder Claaßen muss die SV Hö.-Nie. auf den angeschlagenen Mittelfeldspieler Biyan Kesen verzichten. Die zentrale Position in der Abwehr soll Dustin Eichholz einnehmen.