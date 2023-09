Nach Kopfstoß gegen Spieler des TSV Wachtendonk-Wankum Skandalspiel wird neu angesetzt - 3000 Euro Strafe für TuS Asterlagen

Der Uedemer SV hat seine Spieler am Dienstagabend beim Training darüber abstimmen lassen, ob sie am Sonntag, 15 Uhr, zur Partie beim TuS Asterlagen antreten wollen. „Die Mehrheit hat sich für die sportliche Lösung ausgesprochen, das Spiel zu bestreiten“, so Trainer Martin Würzler. Er habe Verständnis dafür, dass der Kevelaerer SV vor 14 Tagen nicht in Asterlagen aufgelaufen sei. „Wir hätten wahrscheinlich so kurz nach dem Vorfall im Wachtendonk-Spiel auch so entschieden“, so der Coach. Der Uedemer SV hat beantragt, dass die Partie am Sonntag von einem Schiedsrichtergespann geleitet wird. Würzler: „Wir hoffen außerdem, dass der TuS Asterlagen, wie er es schon für die Partie gegen Kevelaer zugesagt hat, die Zahl der Ordner erhöht.“