Kreissportbund : Das Sportkarussell dreht sich erfolgreich

Kleve-Materborn Im Rahmen des Sportkarussells, organisiert vom Kreissportbund Kleve, konnte einer Gruppe von Schülern der Marienschule Materborn ein breites Band an Vereinssportangeboten präsentiert werden.

Ein Aspekt, der bei diesem grundsätzlich sehr positiven Angebot weitestgehend auf der Strecke bleibt, ist der örtliche Vereinssport. Wenn die Kinder ihre Zeit teilweise bis spät nachmittags in der Schule verbringen, fehlt es oftmals an Zeit und Lust, anschließend noch Training oder Teamsitzung zu besuchen. In Zeiten, in denen kleine Vereine ohnehin, vor allem jedoch in der Jugendarbeit, mit sinkenden Mitgliederzahlen zu kämpfen haben, sah der Kreissportbund Kleve Handlungsbedarf und ging mit dem sogenannten „Sportkarussell“ an den Start. Das Modell Sportkarussell soll helfen, eine gelungene Kooperation zwischen Schulen und Vereinen umzusetzen. Seine Grundidee besteht darin, dass sich lokale Vereine mit ihrer Sportart am Ganztag beteiligen und ihr Engagement dort teilen. Dass Schulen aktiv den Kontakt zu Sportvereinen suchen, um ein qualifiziertes Angebot im Sportbereich zu gewährleisten, hat zwar schon vorher so stattgefunden, doch das Sportkarussell bringt Ordnung und Struktur hinzu.