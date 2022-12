Sport im Klever Nordkreis Ein Rückblick auf das Jahr 2022

COMEBACK Nico Hülkenberg hat 2023 wieder einen Stammplatz in der Formel 1. Der Emmericher ist beim US-Rennstall Haas der Nachfolger von Mick Schumacher und nimmt in der kommenden Saison eine Ausnahmestellung ein. Der 35-Jährige, der schon erste Runden in seinem neuen Dienstwagen gedreht hat, wird dann der einzige deutsche Fahrer in der Königsklasse des Motorsports sein.⇥Foto: Imago