Diskuswerferin von Viktoria Goch Das sind die Ziele von Jule Gipmann

Jule Gipmann ist in ein neues sportliches Zeitalter aufgebrochen. Nach überaus erfolgreichen Jahren in den Nachwuchsklassen ist die Diskuswerferin von Viktoria Goch in die Frauenklasse gewechselt. An ihrer Einstellung zum Sport, so die 22-Jährige, habe das nichts verändert, obwohl sie weiß, dass es jetzt erst einmal fast unmöglich ist, so bedeutende Erfolge zu erzielen, wie sie in den vergangenen Jahren für sie die Regel waren. „Ich bin weiter sehr motiviert“, sagt Jule Gipmann, die sich 2023 ihren großen sportlichen Traum erfüllt hat. Sie ging erstmals im Nationaltrikot bei internationalen Titelkämpfen in den Ring. Die Athletin der Viktoria qualifizierte sich für die U-23-Europameisterschaft in Espoo (Finnland), bei der sie den achten Platz erreichte.