Tipps der Sportredaktion : Diese Fußball-Spiele sollten sie am Wochenende im Blick haben

Thomas Erkens kann mit Alemannia Pfalzdorf einen großen Schritt Richtung Aufstieg machen. Foto: Stade, Klaus-Dieter (kds)/Stade,Klaus-Dieter (kds)

Die Titelanwärter SF Broekhuysen und Viktoria Goch müssen in der Bezirksliga auf der Hut sein. In der Aufstiegsrunde der Kreisliga A steht GW Vernum unter Druck.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Joachim Schwenk, Per Feldberg und Peter Nienhuys

FC Aldekerk - Viktoria Goch (Montag, 15.30 Uhr) Die Viktoria hat nach einer nicht optimal verlaufenen Saison eine Sorge weniger. Die Favoritenrolle, die eine Last war, ist das Team los. Die drei Punkte besseren Sportfreunde aus Broekhuysen stehen seit geraumer Zeit an der Spitze, weshalb man ihnen mal eben die Rolle als Titelanwärter Nummer eins zuweisen kann. Der Gocher Trainer Daniel Beine hat‘s getan. Für sein Team selbst hat er die Devise ausgegeben, jetzt nur noch von Spiel zu Spiel schauen zu wollen, weshalb eigentlich drei Euro für das Phrasenschwein fällig wären. Auf das Spiel am Montag werden die Gocher sicherlich ganz genau schauen, zumal es in der Hinrunde ein 1:2 gegen den FC Aldekerk gesetzt hat – es war der erste große Dämpfer für die Viktoria, die 40 Jahre nach dem Oberliga-Aufstieg so gerne wieder einen Titelgewinn feiern würde.

TSV Weeze - SF Broekhuysen (Montag, 15 Uhr) Spitzenreiter Broekhuysen hat zuletzt beim 6:0 gegen den TuS Xanten eindrucksvoll zurück in die Spur gefunden, nachdem die Sportfreunde zuvor bei zwei Spielen ohne eigenes Tor, aber auch ohne Gegentreffer, ein wenig geschwächelt hatten. Verfolger Viktoria Goch liegt nun nur noch drei Punkte zurück. Deshalb zählt beim TSV Weeze jetzt nur ein Sieg. Der Gastgeber wiederum muss ebenfalls unbedingt punkten, weil er um den Verbleib in der Liga bangt. Der TSV hat zuletzt auch deutlich ansteigende Form gezeigt.

GW Vernum – Alemannia Pfalzdorf (Montag, 15 Uhr) Sekt oder Selters – das ist das Motto für Gastgeber GW Vernum, für den die Aufstiegsrunde der Kreisliga A Kleve/Geldern mit drei Spielen ohne Sieg und nur zwei Punkten enttäuschend begonnen hat. Jetzt muss unbedingt ein Erfolg her, weil der zweite Aufstiegsplatz, den Pfalzdorf einnimmt, schon fünf Punkte entfernt ist. Die Alemannia, die fast alle Aufgaben in dieser Saison recht souverän gelöst hat, könnte mit einem Sieg dagegen einen großen Schritt in Richtung Bezirksliga machen und einen Konkurrenten aus dem Rennen werfen.

TuS Kranenburg – SV Herongen (Montag, 15 Uhr) So langsam wird‘s brenzlig für den TuS Kranenburg in der Abstiegsrunde der Kreisliga A Kleve/Geldern. Das Team hat nach Niederlagen in den ersten beiden Spielen nur noch vier Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Trainer Michael Umbach plagen große Personalsorgen. „Wir stehen vor schweren Wochen“, sagt er deshalb. Der SV Herongen hat dagegen mit zwei Siegen in drei Partien den Anschluss geschafft. Er will den nächsten Erfolg feiern und den Gastgeber damit noch tiefer in den Abstiegskampf ziehen.