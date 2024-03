Fußball-Kreispokal Kleve/Geldern Ein Seriensieger und ein schnelles Wiedersehen

Viktoria Goch und die DJK Twisteden haben sich in der Meisterschaft am Sonntag ein packendes Duell geliefert, das der Gast aus Goch nach einem 0:2-Rückstand zur Pause mit 4:3 für sich entschieden hat. Nur drei Tage später gibt es im Hubert-Houben-Stadion der Viktoria ein Wiedersehen im Pokalwettbewerb, der für den Gocher Trainer Daniel Beine bei allen Ambitionen in der Meisterschaft keine lästige Pflichtaufgabe ist. „Wir wollen unbedingt den Einzug in den Niederrheinpokal schaffen“, sagt er. Zwei Siege sind noch notwendig – Nummer eins muss gegen ein Team her, das sich ein wenig den Ruf als Angstgegner der Viktoria erarbeitet hat. Daran ändert auch der Gocher Sieg am Sonntag nichts. Beine wird eventuell auf den einen oder anderen Spieler verzichten, der leicht angeschlagen ist. „Es gibt drei oder vier Kandidaten. Genaueres werden wir nach dem Training am Dienstag wissen“, sagt der Trainer.