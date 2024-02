Fußball-Kreis Kleve/Geldern Lösbare Aufgabe im Pokal für Seriensieger Alemannia Pfalzdorf

Die letzte Niederlage im Wettbewerb musste Alemannia Pfalzdorf in der Saison 2019/2020 in der zweiten Runde beim 0:1 beim B-Ligisten BV DJK Kellen hinnehmen. In den folgenden drei Spielzeiten hat die Mannschaft alle Pokalhürden auf Kreisebene genommen und sich stets für den Wettbewerb auf Verbandsebene qualifiziert. Das ist in diesem Zeitraum keinem anderen Team des Verbandes Niederrhein gelungen, das wie die Alemannia in der Bezirksliga oder Kreisliga A um Punkte gekämpft hat. Zwei Siege trennen die Mannschaft im laufenden Wettbewerb auf Kreisebene jetzt noch vom erneuten Einzug in den Niederrheinpokal.