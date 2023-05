Fußball-Oberliga Das sind in der neuen Saison die Konkurrenten des 1. FC Kleve und des SV Straelen

In der Fußball-Oberliga, in der am kommenden Sonntag mit dem 42. Spieltag die längste Saison aller Zeiten abgeschlossen wird, sind am Pfingstmontag die letzten Entscheidungen gefallen. Nach dem FSV Duisburg, dem FC Kray, TuRU Düsseldorf und dem Cronenberger SC stehen nun auch der 1. FC Monheim und der MSV Düsseldorf als Absteiger fest. Die SSVg Velbert hatte schon zuvor den Titelgewinn und den Aufstieg in die Regionalliga perfekt gemacht. Da in der Regional- und Landesliga die Spielzeiten bereits beendet sind, ist nun auch klar, welche 18 Mannschaften in der Oberliga-Saison 2023/24 an den Start gehen werden.