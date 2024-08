Resultate und Duelle Das sind die Ergebnisse der ersten Runde im FVN-Pokal 24/25

Der Modus

Jährlich qualifizieren sich die besten Amateurklubs des FVN-Gebiets für den Verbandspokal. Die Klubs der überregionalen Spielklassen (3. Liga, Regionalliga) sowie der Oberliga Niederrhein sind gesetzt, die weiteren Teams können sich über die jeweiligen Kreispokale in der Vorsaison nach einem vorgegebenen Schlüssel qualifizieren. Der Sieger des FVN-Pokals darf in der ersten Runde des DFB-Pokals antreten.

Zeitplan

Die erste Runde steigt am 11. August, die zweite Runde ist für den 8. September angesetzt. Die Partien des Achtel- und Viertelfinals sollen planmäßig am 13. Oktober sowie 17. November stattfinden. Die beiden Halbfinal-Spiele sind für den 23. März 2025 geplant, das Finale steigt dann im Rahmen des bundesweiten „Tag der Amateure“ am 24. Mai 2024.