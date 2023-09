Heimspiel gegen den KFC Uerdingen Das sagt Kapitän Fabio Forster zum guten Start des 1. FC Kleve

Fabio Forster Der Saisonstart war großartig. Wir haben gute Leistungen auf den Platz gebracht. Nun hatten wir am vergangenen Spieltag ein wenig Glück, dass die Ergebnisse in den anderen Stadien genau so ausfielen, dass wir auf Platz zwei vorrücken konnten. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir seit dem Oberliga-Aufstieg 2018 je so hoch in der Tabelle standen. Und das nicht am ersten oder zweiten Spieltag, sondern am fünften. Eigentlich war nur die Leistung am vergangenen Wochenende beim VfB Homberg nicht zufriedenstellend. Dass wir die Partie dennoch mit 2:1 gewonnen haben, war ein wichtiges Signal.