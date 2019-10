Fußball : Das Lokalderby elektrisiert

Sie gehen selbstbewusst in die Auswärtsbegegung gegen den SV Straelen: Kleves Angreifer Levon Kürkciyan (hinten) und Mittelfeldspieler Mike Terfloth (rechts). Zuletzt legten sie eine Serie hin, die für Luft im Abstiegskampf sorgte. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Fußball-Oberliga: SV Straelen – 1. FC Kleve (So., 15 Uhr). Die Rot-Blauen haben vier Mal in Serie gewonnen und fahren mit einem Fanbus.

Der 1. FC Kleve hat in der vergangenen Woche ein mächtiges Ausrufezeichen gesetzt: 2:1 besiegten die Bresserberg-Kicker den Aufstiegsaspiranten der Spielvereinigung Essen-Schonnebeck. Mit dem vierten Sieg in Serie befreiten sich die Rot-Blauen nicht nur von der Tristesse der untersten Tabellenregion, sondern zeigten sich auch sportlich von jedweden Sorgen befreit. „Wir haben in den zweiten 45 Minuten spielerisch richtig überzeugt und eine starke Leistung gezeigt“, sagte Akpinar nach Schlusspfiff der Begegnung. Mittlerweile befinden sich die Klever mit vierzehn Punkten auf Tabellenplatz elf. Nun aber wartet ein noch deutlich stärkerer Gegner auf die Klever: der Lokalrivale SV Straelen. Die Blumenstädter sind Tabellenführer und haben bereits einen komfortablen Vier-Punkte-Vorsprung auf den ersten Verfolger des 1. FC Monheim aufbauen können. „Man braucht nur die Tabelle anzusehen, um zu wissen, was für ein starker Gegner der SV Straelen ist“, sagt Kleves Trainer Umut Akpinar.

„Für mich ist das Spiel gegen Kleve eines wie alle anderen auch. Aber ich registriere natürlich im Umfeld, wie sehr sich die Leute darauf freuen. Ich bin mir sicher, dass unsere Fans für eine tolle Stimmung sorgen werden, das kann der Mannschaft nur helfen“, sagt SVS-Trainerin Inka Grings. Ihre Mission in dieser Spielzeit: der direkte Wiederaufstieg in die vierthöchste deutsche Spielklasse. Bis dato hat der Regionalliga-Absteiger erst eine Saisonniederlage hinnehmen müssen, zuletzt setze es einen 4:1-Sieg gegen Germania Ratingen sowie einen 4:2-Erfolg beim Ligakonkurrenten VfB Hilden. „Wir haben das letzte Spiel genau analysiert und unsere Fehler aufgearbeitet. Die Mannschaft hat in dieser Woche sehr gut trainiert, da habe ich einen ausgezeichneten Eindruck“, sagt Inka Grings im Gespräch mit unserer Redaktion weiter.

Info Inka Grings ist Mitglied der Hall of Fame Ehrung Straelens Trainerin Inka Grings ist in die Hall of Fame des DFB aufgenommen worden. Am Freitagabend wurde sie dafür im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ausgezeichnet. Lebenslauf Inka Grings lief insgesamt 376 Mal in der Bundesliga auf, schoss 64 Tore für die Nationalmannschaft und gewann zwei Mal die Europameisterschaft. „Es ist mir eine große Ehre, Mitglied der Hall of Fame zu sein. Ich habe mich sehr gefreut, als ich davon hörte“, sagt sie. Stürmer In der vergangenen Saison hatte der 1. FC Kleve mit dem Japaner Yusuke Unoki einen weiteren unberechenbaren Angreifer in seinen Reihen. Er aber verließ den Verein im Sommer, der 30-jährige Andre Trienenjost wurde sein Nachfolger. Noch hat er sich trotz einiger Angebote, so sagt er, allerdings für keinen Verein entschieden. Zuletzt war er mit der bayrischen Regionalliga in Verbindung gebracht worden.

Die 40-Jährige nahm zuletzt eine ganz besondere Rolle an der Römerstraße ein: Sie war es, die immer wieder dazu ansetzte, die Euphorie zu bremsen. Stattdessen mahnte sie Unzulänglichkeiten und Disziplinlosigkeiten ihrer Kicker an. Aus Mannschaftskreisen ist vernehmbar, dass sie in den vergangenen Monaten intern deutlich an Führungsstärke gewonnen hat. Die Grün-Gelben folgen ihr und gehen auf dem Feld für die Übungsleiterin an die sportlichen Grenzen. Die Folge: Bis dato hat sich noch keine Oberliga-Mannschaft aufgetan, die sich anschickt, dem SV Straelen auf dem Weg zum Aufstieg wirklich nachhaltig gefährlich werden zu können – auch nicht der 1. FC Monheim. Schließlich lassen auch die Rheinstädter, die dem SVS die einzige Saisonniederlage zugefügt haben, immer mal wieder überraschend Punkte liegen. „Das Spiel gegen den 1. FC Kleve muss man erstmal gewinnen. Sie sind ein sehr unangenehmer Gegner, der es uns schwer machen wird. Wir müssen wirklich alles abrufen“, sagt Grings. Sie habe zuletzt zwei Klever Partien genau analysiert, eines davon war das Aufeinandertreffen mit Essen-Schonnebeck. „Wie Kleve das 1:0 herausgespielt hat, war schon richtig klasse“, sagt Grings.

Der Rückblick: Nach 32 Zeigerumdrehungen war FC-Spielführer Fabio Forster zwanzig Meter vor dem Tor zu Fall gebracht worden. Dies nutzte Mittelfeldmotor Niklas Klein-Wiele für einen Geniestreich: Schonnebecks Schlussmann Philipp Sprenger war noch dabei, die Mauer zu stellen, als Klein-Wiele blitzschnell flach ins linke Eck traf. „Ich freue mich sehr auf das Lokalderby“, sagt Grings nun. Die Vorfreude teilt sie sich mit dem Kontrahenten aus Kleve, dessen Fanszene eigens für die Begegnung einen Sonderbus organisiert hat. Schon im vergangenen Jahr hatten sie einen solchen für die Auswärtsbegegnung in Bocholt gechartert, nun wiederholt sich das Szenario. „Wir freuen uns auf jedes Spiel, aber klar ist: Meine Jungs freuen sich ganz besonders auf das Derby, das wird klasse. Und dennoch: Auch hier werden nur drei Punkte zu vergeben sein“, sagt Akpinar im Gespräch mit unserer Redaktion.

Inka Grings hat gut lachen: Nicht nur, dass sie in die Hall of Fame aufgenommen wurde, mit ihrem SVS steht sie auch an der Tabellenspitze. Foto: dpa/Bernd Thissen