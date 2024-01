Fußball-Stadtmeisterschaft in Kleve Siegfried Materborn zieht nach „tollem Turnier“ zufrieden Bilanz

Beim Turnier waren diesmal übrigens nur neun statt zehn Mannschaften am Start. Der VfR Warbey­en, der als C-Ligist im vergangenen Jahr immerhin den vierten Platz belegt hatte, war nicht dabei. Der Klub konnte für diese Saison keine Männer-Mannschaft mehr stellen. Und derzeit sieht es nicht so aus, als ob sich in naher Zukunft daran etwas ändern sollte.