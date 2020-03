Reiten : Das Finale der Mera-Turnierserie bei Holger Hetzel

Goch-Pfalzdorf Das Team von Holger Hetzel wird wieder ganze Arbeit leisten, damit sich die Anlage des Nationenpreisreiters erneut in einem einladenden Zustand präsentieren wird– kurzum: einem Finale würdig.

Denn an der Buschstraße 21 im Gocher Ortsteil Pfalzdorf startet am Mittwoch, 11. März, um 8.30 Uhr das Finale zur 6. MERA-Winterturnierserie, zu der die Kader-, Amateur- und Nachwuchsreiter seit Oktober vergangenen Jahres in Prüfungen bis zur schweren Klasse an den Start gegangen sind.