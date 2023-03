Darts-Bundesliga Erfolgreiche Premiere in Geldern für den 1. DSC Goch

Der DSC Goch hat die größten Zweifel daran, dass er auch in der kommenden Saison in der höchsten Klasse an die Scheibe gehen wird, bei der Premiere in Geldern jedenfalls beseitigt. Nach den 7:5-Siegen gegen den bisherigen Tabellenvierten SC Dietersen (Landkreis Hameln) und die Lumberjacks Diedersen hat das Team erst einmal vier Punkte Vorsprung vor dem ersten der beiden Abstiegsplätze. „Unser Ziel ist in jeder Saison erst einmal nur der Klassenerhalt. Den könnten wir am 1. April perfekt machen, wenn wir nur eines unserer beiden Spiele gewinnen. Und alles andere ist dann eine nette Zugabe“, sagt der Gocher Kapitän Volker Pfeiffer. Gegner sind Schlusslicht The Wanderers Flensburg, das bereits als Absteiger feststeht, und der Vorletzte SC Eilbek aus Hamburg.