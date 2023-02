Umzug nach Geldern DSC Goch im Kreis der Dartsport-Elite

In der entscheidenden Phase wollen die Gocher Dartsportler ihren Heimvorteil nutzen und zum großen Wurf ins Bullseye ansetzen. Und zwar in der Nachbarstadt Geldern, wo der dortige Dart-Club seit inzwischen sechs Jahren die Dart-Arena im Barbaraviertel am Rande der Innenstadt betreibt. „Die Voraussetzungen in der Gelderner Arena sind optimal und vergleichbar mit dem Berliner Dartpalast. Wir haben dort viel mehr Platz als in unserem Vereinsheim an der Gocher Gartenstraße. Auch die technische Ausrüstung ist besser“, sagt DSC-Kapitän Volker Pfeiffer.