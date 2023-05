Fußball-Oberliga Danny Rankl ist vom Klassenerhalt des 1. FC Kleve überzeugt

In 30 Partien gelangen dem Routinier in dieser Saison bislang 15 Treffer. „Ich spreche eigentlich nie über mich selbst, aber ich bin derzeit durchaus zufrieden. In der Hinrunde lief es nicht immer glatt. Mittlerweile passt es aber wieder“, sagt Rankl. Der frühere Regionalliga-Angreifer traf auch am Freitagabend, als der 1. FC Kleve beim Meister Sport- und Spielvereinigung Velbert mit 2:5 unterlag. „Wir haben die Gegentore viel zu leichtfertig hergeschenkt und in der ersten Halbzeit viel zu wenig Gegenwehr gezeigt“, sagt Rankl.