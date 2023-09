Top-Stürmer fiel lange aus Danny Rankl kann wieder für den 1. FC Kleve auflaufen

Knapp 60 Minuten stand Rankl auf dem Rasen, ehe Luca Thuyl für ihn in die Partie kam. Ein Tor gelang dem Stürmer nicht, doch er hielt die Bälle gut fest und war im gegnerischen Strafraum präsent. „Ich bin sehr froh, nach solch einer langen Verletzung wieder dabei zu sein. Es hat sich wieder top angefühlt, auf dem Platz zu stehen“, sagt Rankl, der weite Teile der Sommervorbereitung noch absolviert hatte. „Es war eine komplizierte Verletzung in der Schulter, die viel Ruhe beansprucht hat. Jetzt muss ich schnellstmöglich wieder fit werden“, so der Routinier, der die ewige Torschützenliste der Oberliga Niederrhein anführt. Im Sommer 2021 war er vom Ligakonkurrenten VfB Homberg an den Bresserberg gewechselt, in der vergangenen Saison traf er 15 Mal.