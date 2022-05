Fußball : Danny Rankl droht das Saison-Aus

Kleve Der am Kopf verletzte Spieler des Oberligisten 1. FC Kleve musste genäht werden. Er hat nun ein zweiwöchiges Sportverbot verordnet bekommen.

Der Fußball-Oberligist 1. FC Kleve muss in den nächsten Wochen auf Angreifer Danny Rankl verzichten. Der 33-Jährige hatte sich am Sonntag bei der 0:2-Niederlage gegen den VfB Hilden verletzt. Rankl war nach einer halben Stunde äußerst unglücklich mit Hildens Verteidiger Nick Sangl zusammengestoßen. Beide blieben sofort mit Kopfwunde am Boden liegen, es floss reichlich Blut.

Doch der Verlust von Danny Rankl wäre im Saison-Endspurt eine schwere Last. Der Routinier hat nicht nur zwölf Treffer in 22 Spielen erzielt, sondern auch als Führungsfigur eine wichtige Rolle inne.

Am Sonntag, 15 Uhr, geht es dann in der heimischen Eroglu-Arena gegen Germania Ratingen. Voraussichtlich wird auch Außenverteidiger Calvin Top bei der Begegnung außen vor sein. Der Youngster hatte sich am Sonntag an der Leiste verletzt und musste bereits nach einer Viertelstunde ausgewechselt werden. „Die Leiste ist ein sehr sensibler Bereich. Ob Calvin länger ausfällt, kann man aber noch nicht mit Sicherheit abschätzen“, sagt Umut Akpinar.