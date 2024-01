Fußball-Bezirksligist beginnt am Mittwoch mit Vorbereitung Viktoria Goch klärt wichtige Personalfrage

Viktoria Goch hat eine erste wichtige Personalie für die kommende Saison geklärt. Daniel Beine wird die erste Mannschaft des Klubs, die in der Gruppe vier der Bezirksliga aussichtsreich im Titelrennen liegt, weiter trainieren. Der Verein und der 36-jährige Coach haben sich jetzt darauf verständigt, die Zusammenarbeit fortzusetzen. Auch Co-Trainer Florian Voss und Torwart-Coach Dennis Wilson machen weiter. „Wir sind froh, dass wir in einer so wichtigen Personalfrage schon so früh Klarheit haben. Alle drei Trainer haben uns auch ligaunabhängig die Zusage für ein weiteres Jahr gegeben“, sagt Bernd Willich, Vorstandsmitglied von Viktoria Goch.