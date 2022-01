Tischtennis : Damen von WRW Kleve müssen sich geschlagen geben

Kleve Der Drittligist kehrt mit leeren Händen zurück. Das Team kassiert eine 3:6-Niederlage beim TTK Großburgwedel und rutscht auf den Abstiegsplatz.

Am kommenden Sonntag, 13 Uhr, wartet das Aufeinandertreffen mit dem Tabellennachbarn TTC GW Fritzdorf. Das Team aus dem Rhein-Sieg-Kreis ist in der Tabelle überraschend an Weiß-Rot-Weiß vorbeigezogen, weil der ASC Göttingen am Samstag nicht angetreten ist. „Stand jetzt werden wir gegen Fritzdorf spielen. Wir haben aber das Gefühl, dass es in der kommenden Woche noch zu Entscheidungen mit Blick auf Corona kommt. Nur wissen wir noch nicht, in welche Richtung der Tischtennis-Bund aktuell tendiert“, so Klaus Seipold, der wegen der hohen Inzidenzen zuletzt immer wieder einen Saisonabbruch gefordert hatte.