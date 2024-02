Tischtennis Damen von WRW Kleve lösen die Pflichtaufgabe souverän

Info

Programm Die erste Damen-Mannschaft von WRW Kleve bestreitet am kommenden Samstag, 24. Februar, ein Heimspiel. Sie erwartet um 18.30 Uhr den TTC GW Fritzdorf in der Sporthalle der Gesamtschule am Forstgarten. Das zweite Team von WRW ist in der Damen-Oberliga erst am Samstag, 2. März, wieder gefordert. Dann tritt sie um 18.30 Uhr beim SV DJK Holzbüttgen II an.