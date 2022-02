Tischtennis : Damen von WRW Kleve gewinnen Abstiegsduell

Kleve Der Drittligist setzt sich in der Heimbegegnung mit dem TTC GW Fritzdorf mit 6:2 durch. Damit hält der Gastgeber den Gegner auch in der Tabelle auf Distanz. Überragende Akteurin ist erneut Spitzenspielerin Aya Umemura.

Die Damen von Weiß-Rot-Weiß Kleve haben in der Dritten Tischtennis-Bundesliga einen wichtigen Sieg gegen den Tabellennachbarn TTC Grün-Weiß Fritzdorf eingefahren. Mit 6:2 setzte sich der Gastgeber in der Halle am Mittelweg durch.

Am kommenden Wochenende wartet eine weitere Heimpartie gegen einen Abstiegskandidaten, dann geht es gegen das Schlusslicht SC Poppenbüttel. Am Sonntag um 14 Uhr stehen die Damen an der Platte. „Wir haben uns mit diesem Sieg gegen Fritzdorf eigentlich noch nicht wirklich Luft im Abstiegskampf verschafft. Wir gehen davon aus, dass Fritzdorf noch einige Punkte holen wird, dafür haben sie die entsprechende Qualität. Daher müssen wir in der kommenden Woche unbedingt gewinnen“, sagte Seipold.