Tischtennis Damen von WRW Kleve setzen sich gegen den Aufsteiger durch

Die erste Damen-Mannschaft von WRW Kleve hat einen großen Schritt in Richtung des angestrebten Klassenerhaltes in der Tischtennis-Regionalliga gemacht. An heimischen Tischen in der Sporthalle der Gesamtschule am Forstgarten wurde der Aufsteiger TTF Oberzeuzheim mit 6:4 bezwungen. Damit beträgt der Abstand der Kleverinnen, die aktuell auf Platz vier stehen, zum Relegationsplatz bereits zehn Zähler, zum ersten Abstiegsplatz sind es sogar 12 Punkte Vorsprung.