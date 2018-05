Lokalsport: Damen-Teams wieder auf Kurs

Kleve Tennis: Die Bezirksliga-Mannschaften von Goch und Reichswalde sind zufrieden. TC RW Goch siegt mit 5:4 beim TC RW Emmerich. TC GW Reichswalde macht beim 8:1 gegen Kaarst kurzen Prozess.

"Wir haben viele knappe Spiele gesehen. Dennoch haben wir verdient einen wichtigen Sieg einfahren können", sagte Gochs Mannschaftsführerin Anika Brendgen. Im Lokalderby beim Aufsteiger TC RW Emmerich waren es die Spielerinnen der ersten vier Positionen, die in der Einzelrunde Zählbares holten. So gewann Elke Duivenbode als Spitzenspielerin mit 6:2, 6:7, 10:5 denkbar knapp nach drei Sätzen. Deutlicher zeigte Vanessa Weingarten ihrer Gegnerin mit 7:5, 6:0 die Grenzen auf. Ebenfalls über drei Sätze hinweg duellierten sich Anika Brendgen und die Kleverin Christina Hackforth. Mit 6:2, 4:6 und 10:5 aber hatte auch Brendgen im Match-Tie-Breake das bessere Ende für sich. Weiter gewann Franziska Voß mit 6:2, 6:1 gegen Marieke Oversteegen. Nur an fünfter und sechster Position mussten die Weberstädter Punkte hergeben: Jana Zitzke verlor mit 4:6, 2:6; Nachwuchsspielerin Maxima Michalak mit 2:6, 3:6. So stand es nach den Doppeln bereits 4:2 aus Sicht der Gäste, die demnach nur noch einen Punkt aus der Doppelrunde ergattern mussten. Diesen holte das Duo Duivenbode/Weingarten im ersten Doppel mit 7:5, 6:0. In nervenaufreibend spannenden Matches verloren dahingegen Brendgen/Voß mit 7:6, 5:7, 4:10. Gleiches galt für Zitzke/Michalak, die ihren Gegnerinnen im dritten Doppel nach einer engen 7:6, 3:6, 6:10-Niederlage gratulieren mussten. So schlossen die Rot-Weißen mit einem 5:4-Erfolg einen verregneten Sonntag ab. "Es wäre für uns durchaus auch mehr drin gewesen. Unsere Spitzenspielerin hätte einen Sieg holen können, dann hätten wir den Sieg eingefahren. Aber wir fokussieren uns nun einfach weiter auf den sehr schwierigen Klassenerhalt", sagte Emmerichs Mannschaftsführerin Saskia Mohnen, die an diesem Spieltag im Einzel und Doppel erfolgreich war.