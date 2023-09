Tischtennis-Regionalliga der Damen Titelverteidiger WRW Kleve steht schon wieder an der Spitze

WRW Kleve macht in der Tischtennis-Regionalliga der Damen da weiter, wo die Mannschaft in der vergangenen Spielzeit aufgehört hat. Nach dem 8:2 zum Auftakt gegen die DJK BW Annen II gab es auch in der zweiten Partie einen deutlichen Erfolg für den Meister der Saison 2022/23. Der Titelverteidiger setzte sich mit 9:1 beim Neuling Tischtennisfreunde Oberzeuzheim durch und steht an der Spitze.