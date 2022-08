Bittere Niederlage : TC Rees verliert Abstiegs-Endspiel

Elisabeth Schneider gewann bei der knappen 4:5-Niederlage der Damen 40 des TC Rotweiss Emmerich ihr Einzel souverän mit 6:1, 6:1. Foto: TCRW

Kreis Kleve Die Damen 50 haben den Klassenerhalt in der Zweiten Tennis-Verbandsliga beim 4:5 in Bottrop denkbar knapp verpasst. Damen 40 und Damen 60 des TC Rotweiss Emmerich verlieren auch.

Von Maarten Oversteegen

Die Damen 50 des TC Blau-Weiß Rees haben den Klassenerhalt in der Zweiten Tennis-Verbandsliga denkbar knapp verpasst. Sie verloren ihr Endspiel im Abstiegskampf beim zuvor einen Punkt schlechteren TC Waldhof Bottrop mit 4:5 und rutschten noch auf den vorletzten Tabellenplatz ab. „Es hat in dieser Saison leider nicht für uns gereicht. Wir haben alles gegeben und bis zum Schluss gekämpft, aber es sollte nicht sein“, sagte Elke Kurzweil, die sich in ihrem Einzel mit 6:3, 6:0 durchgesetzt hatte.

Auch Kerstin Dumke (1:6, 6:3, 10:8) sowie Carla Gottwein (6:1, 6:1) behielten die Oberhand. Ingrid Rehm (1:6, 1:6), Gerda Petra Schindler (2:6, 2:6) und Roswitha Blumensaat (4:6, 6:3, 8:10) zogen den Kürzeren. Im Doppel behaupteten sich dann nur Elke Kurzweil/Ingrid Rehm (6:1, 6:1). Kerstin Dumke/Carla Gottwein (0:6, 2:6) und Gerda Petra Schindler/Roswitha Blumensaat (7:5, 3:6, 4:10) hatten das Nachsehen – das war der Abstieg.

Die Damen 60 des TC Rotweiss Emmerich haben in der Zweiten Verbandsliga den Aufstieg verpasst. Durch eine 1:5-Niederlage beim TC Hilden-Ost rutschte das Team noch auf Tabellenplatz drei ab. „Der Saisonabschluss ist leider nicht so glücklich gelaufen. Von vier Match-Tiebreaks haben wir nur einen gewonnen. Dennoch haben wir recht locker das Ziel Klassenerhalt geschafft. Damit sind wir sehr zufrieden“, sagt Kapitänin Monika Verweyen-Zdebel, die sich im Einzel mit 3:6, 3:6 geschlagen geben musste. Auch Brigitta Sent (6:3, 1:6, 2:10) und Gabriele Faulseit-Pieper (6:1, 4:6, 11:13) hatten das Nachsehen. Den einzigen Zähler holte Petra Mies (0:6, 6:2, 10:6). Im Doppel unterlagen Monika Verweyen-Zdebel/Vera Balkmann (6:3, 4:6, 6:10) und Petra Mies/Gabriele Faulseit-Pieper (4:6, 4:6).

Die Damen 40 des TC Rotweiss haben sich mit einer 4:5-Niederlage beim bis dahin sieglosen Club am Rhein in Düsseldorf aus der Ersten Verbandsliga verabschiedet. „Wir hätten das entscheidende Doppel durchaus holen können. Nach einer frustrierenden Saison wäre ein Sieg natürlich ein tolles Erlebnis gewesen. Der Abstieg ist damit perfekt, wobei man nie weiß, ob Mannschaften die Altersklasse wechseln oder sich zurückziehen. Ich weiß allerdings auch nicht, ob es Sinn machen würde, in der Ersten Verbandsliga zu verbleiben“, sagte Kapitänin Katja Meenen. Die ganze Medensaison über kämpfte ihr Team mit Personalsorgen. Die niederländische Spitzenspielerin Isabelle Heusinkveld hat den TC Rotweiss Emmerich vor wenigen Tagen verlassen. „Wir sind nun stark auf der Suche nach einer neuen Spielerin. Einige Namen haben wir bereits im Kopf, alles Weitere müssen wir sehen“, so Meenen.

Sie hatte ihr Einzel beim Club am Rhein mit 4:6, 2:6 verloren. Auch Christina Welmans (3:6, 2:6) blieb ohne Chance. Ilka Böhning (6:2, 6:1), Anja Bongers (6:4, 6:2) und Elisabeth Schneider (6:1, 6:1)gewannen ihre Partien souverän. Anja Jansen-Raadts gab beim Stand von 3:6 im ersten Satz auf. Im Doppel holten nur Christina Welmans/Elisabeth Schneider (6:1, 6:0) einen Zähler, deren Gegnerinnen die Partie nach dem ersten Satz nicht fortsetzten. Ilka Böhning/Katja Meenen (6:7, 6:2, 6:10) sowie Anja Jansen-Raadts/Anja Bongers (2:6, 5:7) mussten sich jedoch geschlagen geben.

Die Herren 55 des TC Grün-Weiß Geldern unterlagen zum Abschluss in der Ersten Verbandsliga mit 4:5 bei der TSG Blau-Weiß Düsseldorf. Das Team um Spitzenspieler Jörg Löcker landete auf Tabellenplatz zwei. „Wir haben eine Partie auf Augenhöhe gesehen. Wir haben zwei Partien knapp im Match-Tiebreak verloren, die Begegnung hätte also auch andersherum ausgehen können. Mit dem zweiten Tabellenplatz können wir aber gut leben. Wir konnten in dieser Saison nicht ein einziges Mal in Bestbesetzung antreten, weil immer Spieler fehlten. Unter diesen Umständen ist das Resultat mehr als zufriedenstellend“, sagte Löcker.