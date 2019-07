Tennis : Damen 40 feiern Bezirksligaaufstieg

Von links: Anja Romijnders, Cornelia Feige, Eva Voepel, Heike Teurlings, Silke Grabbe, Gerlinde Schrickel, Anja Best, Britta Arntz. Nicht auf dem Foto Aynur Gichtbrock. Foto: TC Reichswalde

Kleve-Reichswalde TC Reichswalde freut sich über den Titel.

(RP) Mit einem ungefährdeten 7:2-Sieg gegen die Mannschaft aus Issum machten die Reichswalder Damen die Meisterschaft in der Bezirksklasse A perfekt und ließen die Sektkorken knallen. Anja Romijnders, Heike Teurlings, Anja Best und Eva Voepel sorgten mit ihren ungefährdeten 2:0-Einzelerfolgen von Beginn an für klare Verhältnisse.