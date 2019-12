Schwimmen : CSV-Nachwuchs in Oberhausen im Becken

Kleve Schwimmen: Der Clever Schwimmverein holte beim Karl-Dickmann-Schwimmfest reichlich Edelmetall.

(RP) Das Nachwuchsteam des CSV Kleve 1910 e. V. schwamm beim Karl-Dickmann-Schwimmfest im Hallenbad Oberhausen. Mit 14 Mädchen und 11 Jungen der Jahrgänge 2005 und jünger gingen die Aktiven des B- und C- Kaders sowie des Nachwuchskaders aus der Schwanenstadt an den Start. Insgesamt nahmen 290 Aktive aus 15 Vereinen an dieser Veranstaltung teil. Für einige Aktive des CSV Klevewar dieser Wettkampf eine Premiere im Bereich der kindgerechten Wettkämpfe auf den 25 Strecken. Anila Alijaj, Julian Baumanns, Arthur Deutsch, Kalea Garzke, Hannah Janssen, Lia Maaßen, Arnold Püttgen, Louisa Theisen und Finja van Heesch waren vor ihren ersten Starts unter Wettkampf- bedingungen sehr nervös. Sie gingen in den Nachwuchsjahrgängen 2012/2013 an den Start und konnten sich über die Teilnehmerurkunden sehr freuen.