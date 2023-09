Sprintmeeting im Schwimmen in Kleve Erfolge in den Königsdisziplinen für CSV Kleve

Dabei sorgten die Schwimmer des CSV Kleve an den beiden Wettkampftagen mit Staffelsiegen jeweils für den krönenden Abschluss. Am Samstag war die 4 x 50-Meter-Freistilstaffel des Ausrichters in 2;02,03 Minuten erfolgreich. Lukas Straeten, Hannes Rolf, Serhii Burdeniuk und Till Janßen bildeten das erfolgreiche Quartett. Anika Straeten, Leonie Seltmann, Berit Hermsen und Lara Sophie Mulder schwammen bei der Frauen-Freistilstaffel in 2:18,66 Minuten auf Rang zwei. Im letzten Wettbewerb des Sprintmeetings siegte dann die Klever 4 x 50-Meter-Lagenstaffel mit Julian Aulbach, Lukas Straeten, Tobias Fürtjes und Joshua Pieker in 2:01,30 Minuten. „Die Erfolge in den Staffeln haben uns besonders gefreut, weil sie so etwas wie die Königsdisziplinen bei unserem Wettkampf sind“, so Lena Krake.