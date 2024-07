Neues Sportangebot im Kreis Kleve Cricket-Experte aus Pakistan wirbt für seine Lieblingssportart

Ahmed wuchs mit vier Geschwistern in der Millionen-Metropole Lahore in Pakistan auf, machte dort sein Abitur und sich mit 18 Jahren auf den Weg nach Deutschland, um Maschinenbau zu studieren. Verwandte hat er in Rheinbach, schließlich wurde er auf das Angebot der Hochschule Rhein-Waal in Kleve aufmerksam. Dort wird das Studium in englischer Sprache angeboten. Doch er wollte deutsch lernen, überlegte es sich noch einmal anders und entschied sich für eine handwerkliche Ausbildung. Mit Erfolg: Inzwischen arbeitet er bei einer Kevelaerer Firma als Service-Techniker für Großküchen.