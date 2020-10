Corona-Fall beim Gegner : So reagiert der 1. FC Kleve auf die Spielabsage beim 1. FC Monheim

Kleve/Monheim Ein Spieler des Fußball-Oberligisten 1. FC Monheim hat sich mit dem Virus infiziert. Daher wird die Partie am Sonntag nicht angepfiffen. Beim 1. FC Kleve mehren sich Zweifel, ob die Saison wie geplant zu Ende gespielt werden kann.

Die Partie des Fußball-Oberligisten 1. FC Kleve beim 1. FC Monheim am Sonntag, 15 Uhr, ist abgesagt worden. Das teilte der Gastgeber den Klever Verantwortlichen am Freitagmorgen schriftlich mit. Hintergrund ist die Infizierung eines Monheimer Spielers mit dem Coronavirus . Der Fußballverband Niederrhein (FVN) bestätigte die Spielabsage am Freitag sogleich.

Hintergrund Die Lage im Kreis Mettmann, in dem sich auch die Stadt Monheim befindet, verschärfte sich in den vergangenen Tagen. Die Inzidenz hat einen neuen Spitzenwert erreicht. Im Kreis Mettmann liegt sie laut Robert-Koch-Institut bei 70,2. Am Mittwoch lag sie noch bei 54,4.

Ähnlich blickt auch Fabio Forster, Kapitän des 1. FC Kleve, auf die Corona-Situation: „So wie wir zuletzt aufgetreten sind, kommt uns die Pause nun nicht gelegen. Wir haben zuletzt richtig guten Fußball gezeigt. Im Laufe der Saison dürfte es aber dazu kommen, dass uns eine Pause gut täte.“ Tatsächlich war der Tabellenfünfte jüngst in starker Form und fuhr drei überzeugende Siege gegen ETB Schwarz-Weiß Essen, den 1. FC Mönchengladbach und die Sport- und Spielvereinigung Velbert ein. „Wir sind nach acht Spieltagen noch nicht so weit, dass wir eine Pause brauchen“, sagt Forster.

Kleves Trainer Umut Akpinar hatte sich auf die Begegnung mit dem 1. FC Monheim gefreut. Immerhin habe er die Chance gesehen, erstmals unter seiner Regie auswärts in Monheim zu punkten. „Wir hätten sehr gerne gespielt. Daher ist die Absage schade. Ab sofort liegt der Fokus aber sofort wieder auf der Vorbereitung fürs nächste Spiel“, sagt der Coach. Es sei nicht ausgeschlossen, dass er sein Team bereits am Sonntag zum Training bittet.

Forster könne sich nur sehr schwer vorstellen, dass der Spielplan des 1. FC Kleve wie geplant durchgezogen werden kann. Immerhin umfasst das Klever Programm schon jetzt insgesamt acht Englische Wochen. „Wir sind heilfroh, bislang nicht selbst von einer Infizierung innerhalb des Teams betroffen gewesen zu sein. Aber davor ist natürlich keine Mannschaft aktuell gefeit. Ich hoffe sehr, dass der Fußballverband Notfall-Szenarien dafür in der Tasche hat, dass noch mehr Spiele in den nächsten Wochen und Monaten ausfallen. Damit ist nämlich zu rechnen“, sagt er.

Nun sei Forster froh darüber, dass am kommenden Mittwoch bereits die nächste Partie des 1. FC Kleve ansteht. Dann geht es in der heimischen Getec-Arena um 19.30 Uhr gegen den TVD Velbert um Punkte. „Stand jetzt könnten wir also gleich wieder an unseren sportlichen Lauf anknüpfen“, sagt Forster.