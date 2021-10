Hallenfußball : Gocher Stadtmeisterschaften sind abgesagt

Goch Der traditionelle Budenzauber kann auch im kommenden Jahr nicht stattfinden. Grund ist erneut die Pandemie. Die Verantwortlichen von Viktoria Goch bedauern die Entscheidung. „Die Gesundheit der Sportler und Zuschauer steht natürlich im Vordergrund. Das ist das Allerwichtigste“, sagt Turnierorganisator Egbert Brenker.

Der kleine Funke der Hoffnung ist nun erloschen. Auch 2022 wird es, wie bereits zu Beginn dieses Jahres, keine Hallenfußball-Stadtmeisterschaften in Goch geben. Das haben die Verantwortlichen des ausrichtenden Vereins Viktoria Goch mit der Stadtverwaltung so beschlossen. Grund ist erneut die Coronavirus-Pandemie.

In den vergangenen Wochen war der Glaube daran, den traditionellen Budenzauber 2022 durchführen zu können, eh nicht mehr allzu groß gewesen. „Es gibt zu große Bedenken, auch rechtliche seitens der Stadt“, sagt Turnierorganisator Egbert Brenker.

Ursprünglich sollte die Veranstaltung am 15. Januar 2022 über die Bühne gehen. Doch bis dahin könne eben noch so viel passieren. Die aktuell steigenden Corona-Zahlen seien unberechenbar. „Die Gesundheit der Sportler und Zuschauer steht natürlich im Vordergrund. Das ist das Allerwichtigste“, sagt Egbert Brenker. „Aber wir wussten schon, dass es schwierig werden würde.“ Das Einhalten der 3G-Regel würde viele Personal erfordern, das kontrolliert, ob auch alle Zuschauer und Sportler geimpft, genesen oder getestet sind. „Und die Aerosole könnten in der Halle der Gesamtschule auch nicht gefiltert werden“, sagt der Turnierorganisator.