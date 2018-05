Lokalsport: Conquerors feiern 30-jähriges Bestehen

Kleve Die American-Football-Sparte des Vereins für Leibesübungen Merkur Kleve wächst seit vielen Jahren konstant. Zahlreiche Jugend-, Herren- und Damenmannschaften gehen für die Schwanenstädter an den Start.

So wird ab 10 Uhr die Begegnung der U19 gegen die Duisburg Thunderbirds beginnen. Ab 13 Uhr folgen dann die Damen im Duell gegen Solingen Paladins. Für den Abschluss dieses intensiven Sporttages sorgen die Seniors gegen die Iserlohn Titans. Der "Kick-Off" wird bei dieser Partie um 16 Uhr sein. "Wir erwarten drei sehr spannende Spiele. Für das Drumherum und die Verpflegung wird von uns vollumfänglich gesorgt werden", sagt Helmut Tripp, der seit vier Wochen Vorsitzender des größten Klever Sportvereins ist. "Die U19 und die Damen spielen ihre erste Saison in dieser Neun-gegen-neun-Liga. In der Auftakt-Spielzeit ist das sicherlich eine Herausforderung", erklärt Tripp. Große Hoffnungen setzt er in die Senioren-Mannschaft: "Viel stärker als beim Fußball ist unser Sport ein Tagesgeschäft. Daher wird ihre Form am Sonntag zeigen, ob Zählbares möglich ist." Tripp freut sich aber über neuen Zulauf.