Fußball : Concordia: Mit Mut durch 100 Jahre

Goch Der FC Concordia Goch feierte am Samstag seine Hundertjahrfeier. Zu den Gästen gesellte sich Bürgermeister Ulrich Knickrehm und eine kleine Gruppe vom Lokalrivalen Viktoria.

Es ist die Zeit der Jubilare. Außergewöhnlich viele Fußballvereine feiern 2019 in Deutschland ihren 100. Geburtstag. Blickt man so weit in die Vergangenheit zurück, springen einem jeden sogleich aussagekräftige Argumente entgegen, die erklären, warum es gerade zu dieser Zeit sinnvoll war, einen Verein zu gründen. Ein Jahr zuvor endete mit dem Ersten Weltkrieg eine vierjährige Schreckenszeit.

Während die Aufarbeitung der Ereignisse noch viele Jahre in Anspruch nahm, versammelten sich schon wieder die ersten jungen Leute, um in Kommunen und Vereinen den Blick nach vorne zu richten. Allein im heutigen Fußballkreis Kleve-Geldern ist 1919 das Gründungsjahr einer Vielzahl von Vereinen.

Zu diesem Anlass traf sich der grün-weiße Anhang am Samstag zum großen Gala-Abend in der Gocher Disco eXcited. Moderator Christian Rothgang führte gekonnt durch den Abend. Nach seinen Eröffnungsworten, in denen er speziell langjährige Mitglieder und auch den Gocher Bürgermeister Ulrich Knickrehm begrüßte, übernahm die Big Band des Gocher Gymnasiums Gaesdonck das Zepter. Insgesamt sechs Stücke trug das vielköpfige Ensemble an diesem Abend vor. Auf eine Guns N‘ Roses-Interpretation folgte die Titelmelodie zum Agententhriller „Mission Impossible“ – auf Wunsch des Vorsitzenden Peter Bender, der das bekannte Stück Filmmusik in seine darauffolgenden Worte einbezog. „Die Gründungsmitglieder der Concordia glaubten, trotz aller Skepsis, die ihnen aus der Bevölkerung und von Offiziellen entgegenschlug, nicht daran, dass die Gründung des FC Concordia Goch eine unmögliche Mission sei.“