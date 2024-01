Fußball-Kreisliga B Kleve/Geldern Concordia Goch hat die Erwartungen bislang erfüllt

Der Start nach der Winterpause hat es für den Tabellenvierten in sich. Denn es stehen direkt zwei brisante Lokalduelle an. Zunächst steigt am Sonntag, 25. Februar, 15 Uhr, an der heimischen Vulkeskuhle das Nachholspiel gegen Spitzenreiter Viktoria Goch II. Eine Woche später tritt die Concordia um 15.30 Uhr bei Alemannia Pfalzdorf II an. Kurios: Beide Partien endeten in der Hinrunde 3:3.