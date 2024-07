Die Jungs von der Vulkeskuhle Concordia Goch ist erneut ein Kandidat für die Spitzengruppe

Concordia Goch gehört mittlerweile beständig zum Besten, was die Fußball-Kreisliga B Kleve/Geldern zu bieten hat. In der Saison 2022/23 landete die Mannschaft um Spielertrainer André Küppers in der Gruppe 2 auf Rang vier. In der abgelaufenen Spielzeit folgte der Wechsel in die Gruppe 1. 60 Punkte und das Torverhältnis 82:47 bedeuteten in der Endabrechnung erneut Platz vier. Die Concordia stellte den viertbesten Angriff und die zweitstärkste Defensive der Liga: „Wir haben uns kontinuierlich steigern können“, sagt Spielertrainer André Küppers. Der 31-Jährige ist ein grün-weißes Urgestein der Concordia, mit zehn Saisontreffern torgefährlicher Taktgeber im Gocher Mittelfeld und geht nun in seine dritte Spielzeit als Coach.