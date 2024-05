Meisterschaft in Dressur und Springen Die besten Reiter aus dem Kreis versammeln sich in Goch

Der Samstag wird um 9.30 Uhr in der großen Reithalle mit der ersten Wertungsprüfung für den Dressurtitel der Klasse A eröffnet. Gefolgt von den Mannschaftsdressuren des Nachwuchs-Cups beginnt am Nachmittag der Kampf um den höchsten Dressurtitel des Turniers. Auf dem Springplatz gehen die Nachwuchsreiter an den Start. Am Nachmittag haben die jüngeren Reiter ihren ersten großen Auftritt. Hier steht ab 16 Uhr unter anderem der Aufmarsch zur Ehrung der besten Nachwuchsreiter des Kreises auf dem Programm. Ab 18 Uhr wird in einer Springprüfung der Klasse L die beste Mannschaft des Kreises ermittelt. „Das Mannschaftsspringen ist für die Reiterinnen und Reiter immer etwas ganz Besonderes. Wenn man nicht nur für sich, sondern für ein Team die Verantwortung trägt, ist das immer etwas aufregender“, sagt Reiner Kunz, der am Wochenende als Vorsitzender der Pferdefreunde und als stellvertretender Vorsitzender des Kreispferdesportverbandes in doppelter Funktion im Einsatz ist.