Rudersport : Clever Ruderer laden zum internationalen Sporttreiben

Kleve (RP) Rudern ist bei jedem Wetter möglich, bei sommerlichen Temperaturen um die 24° Grad macht es jedoch am meisten Spaß. Aus diesem Grund werden vermehrt Ruderer auf dem 6 Kilometer langen heimischen Spoykanal gesichtet.

Besonders wichtig: Ruderer sind Rudeltiere! Jeder der sich für diese naturverbundene Ganzkörper Sportart für alle Altersklassen interessiert, darf sich sehr gerne anschließen. Doch nicht nur auf dem heimischen Gewässer, auch in anderen Regionen Deutschlands und in den Niederlanden findet man Sie.

In den vergangenen Wochen ruderten Mitglieder des Clever Ruder Clubs bei dem „Elfsteden Rudermarathon“ in Friesland mit (208km), bei der „Ringvaart Regatta“ in Leiden, NL (100km), bei der EUREGA – der Europäischen Rhein Regatta mit und beim Oste Marathon in Hemmoor mit. Überall regnete es Medaillen für die Teilnehmer. Zusätzlich wurden neue Streckenrekorde aufgestellt. Auch für die kleinen gibt es Programm: Vom 19.08. – 23.08.19 von 16.30 – 19.00 Uhr findet die „Aktion Ferienspaß“ ein Anfängerkurs für Kinder von 10-14 Jahren in Kooperation mit dem Fachbereich Jugend und Familie des Kreises Kleve statt. Bei Interesse einfach bei unserem Ruderwart H. Köster melden unter: 0160 90 244 033. Ruderzeiten auch unter: www.clever-rc.de.