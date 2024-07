Nachruf Clever Ruder Club trauert um „Urgestein“ Heinz Kösters

Die Mitglieder des Clever Ruder Clubs (CRC) trauern um das Vereinsmitglied Heinz Köster. Der bedeutende Mitgestalter des Vereins ist im Alter von nur 69 Jahren gestorben. Heinz Köster trat kurz nach der Gründung des CRC im Jahr 1971 in den Verein ein, in dem er weit über 40 Jahre aktives Mitglied war. Er war so etwas wie das „Urgestein“ und der „gute Geist“ des CRC. Für ihn stand das Wohl des Clubs immer im Vordergrund. Ein Verein war für ihn immer verbunden mit Gemeinschaft und Leidenschaft an der gemeinsamen Sache.