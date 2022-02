Football : Cleve Conquerors fiebern dem Super Bowl entgegen

Beim American Football geht es nicht zimperlich zu. Die Sportart erfreut sich nicht nur beim VfL Merkur großer Beliebtheit. Foto: Merkur Kleve

Kleve Die American Footballer des VfL Merkur Kleve haben das Rudelgucken im Tichel-Park abgesagt. In Kleingruppen schaut das Team nun das NFL-Finale. Der Verein startet nach Ostern mit einer neuen Mannschaft in der NRW-Liga. Am Samstag gibt es ein Probetraining für den Nachwuchs.

Von Maarten Oversteegen

Auf American Footballer wartet Montagnacht der Höhepunkt des Jahres: der Super Bowl, das Finale der amerikanischen Profiliga NFL. Weltweit schalteten zuletzt bis zu 800 Millionen Fans ein, viele davon auch aus Deutschland. Die Sportgroßveranstaltung erfreut sich einer immer größeren Beliebtheit. Stephan Heßeling, Abteilungsleiter für American Football beim VfL Merkur Kleve, kann es kaum abwarten.

„Ich drücke keiner Mannschaft wirklich die Daumen, da meine Favoriten bereits im Vorfeld ausgeschieden sind. Hoffentlich wird es ein vernünftiges Spiel. Ich will, dass es sich lohnt, die Nacht um die Ohren zu schlagen“, sagt Heßeling über das Duell der Los Angeles Rams und der Cincinnati Bengals um die Vince Lombardi Trophy. „In den vergangenen Jahren hatten wir aber immer mit spannenden Spielen Glück“, sagt er.

Info Probetraining für den Nachwuchs Termin An diesem Samstag bietet der Verein von 14.30 bis 16.30 Uhr ein kostenfreies Probetraining für Jugendliche zwischen 13 und 16 Jahren auf dem Außensportgelände am Klever Berufskolleg an. Programm „Wir bauen verschiedene Stationen auf, an denen jeweils Fangen, Werfen, Blocken, Kicken oder Sprinten gefragt sind – und schauen, wo die individuellen Stärken der Jugendlichen liegen“, sagt Stephan Heßeling.

Ursprünglich hatten die Cleve Conquerors ein Rudelgucken im Tichel-Park-Kino geplant. Doch daraus wurde nichts, Corona macht einen Strich durch die Rechnung. Dem Kino fehlt es seit Wochen massiv an Personal, zu viele Mitarbeiter befinden sich in Quarantäne. „Wir wollten es nun unbedingt wieder machen, nachdem wir die Veranstaltung im vergangenen Jahr bereits absagen mussten. Es ist sehr schade, dass es nicht klappt. Daher schauen viele von uns nun in Kleingruppen á drei bis vier Personen“, sagt Stephan Heßeling, der bereits eine Menge Arbeit in die Organisation investiert hatte.

Stimmungstechnisch aber sei das private Zuschauen ein Rückschritt, sagt der Abteilungsleiter. „Der Spirit vor der Kino-Leinwand ist natürlich ganz anders – zumal wir vor zwei Jahren knapp 350 Gäste begrüßen durften. Das fühlte sich beinahe wie im Stadion an“, sagt Stephan Heßeling.

Ihm zu Folge seien die Los Angeles Rams im Super Bowl klar favorisiert. „Sie haben eine richtig starke Defense, daher dürften sie die besseren Karten haben“, sagt er. Doch nicht nur das sportliche Geschehen begeistert die Anhänger seit jeher. Legendär sind auch die Halbzeit-Shows. So haben die Veranstalter abermals tief in die Tasche gegriffen und fünf Mega-Stars für einen Auftritt vor Millionenpublikum gewinnen können. Die Rapper Dr. Dre, Snoop Dogg und Eminem treten zusammen mit Kendrick Lamar und Mary J. Blige auf.

Helmut Tripp (Mitte) hat die VfL-Abteilungsleitung Football mittlerweile an Stephan Heßeling (rechts) und Mike Trilsbeek abgegeben. Foto: Verein

Die Cleve Conquerors stehen derweil vor einem sportlichen Neustart. Im Sommer 2021 wurde der Trainerstab der Männer beim VfL Merkur neu aufgestellt. Headcoach Stephan Heßeling verstärkte sein Trainerteam mit Volker Eßer, der für die Defense zuständig ist und Stefan Heicks, der für die Offense verantwortlich zeichnet. Das Trio hat vor Jahren bereits die U-19-Mannschaft trainiert, nun starten sie bei den Senioren durch.

Zur Mannschaft gehören Akteure aus der ganzen Region, die meisten aber kommen aus dem Nordkreis Kleve. „Wir haben Leute aus Kleve, Rees, Alpen und vielen weiteren Städten“, sagt der Trainer, der jahrelang Fan des ehemaligen Düsseldorfer Football-Teams Rhein Fire war. Auch ein Frauen- und ein Nachwuchsteam befinden sich im Trainingsbetrieb an der Flutstraße, so Heßeling.

Für die Männer hat der Klever Verein die Lizenz für die NRW-Liga beantragt. „Da wir neu anfangen, müssen wir in der untersten Klasse wieder etwas aufbauen“, sagt Heßeling. Vor Jahren spielten die Teams aus der Kreisstadt bereits in der Verbandsliga, ehe man sich aus dem Ligabetrieb zurückzog. Nach Ostern geht es los, auf dem Programm stehen planmäßig jeweils fünf Heim- und Auswärtsspiele. „American Football, das ist Rasenschach mit menschlichen Kühlschränken“, sagt Heßeling. Die Gegner heißen Oberhausen Tornados, Elsen Knights, Lüdenscheid Lightnings, Cologne Ronin, Kreis Heinsberg Bisons, Windeck Giborim und Wipperfürth Phoenix. Viele der Teams aus Nordrhein-Westfalen hätten aktuell Schwierigkeiten, zu trainieren, so Stephan Heßeling, dessen Abteilung bereits mehr als 35 Jahre besteht.

Immerhin sind derart große Gruppen – allein der Kader der Cleve Conquerors besteht aus knapp 40 Spielern und sieben Betreuern – in den Turnhallen mit Blick auf Corona weiterhin nicht allzu gerne gesehen. Das Infektionsrisiko scheint zu groß zu sein. „Wir haben den Vorteil, trotz der Wetterverhältnisse weiter draußen trainieren zu können. Das ziehen wir durch“, sagt der Coach. Langfristig aber könnte für die Aktiven ein Umzug bevorstehen. Immerhin haben die Fachplaner von Geo3 dem Sportausschuss die Idee vorgelegt, den VfL Merkur im Kellener Sportzentrum Unterstadt anzusiedeln. Ein anvisierter Umzug ins Sportzentrum Bresserberg scheint damit vom Tisch zu sein. Das Echo ist bislang sehr gut.