Ironman in Roth : Christine Terweiden ist Europameisterin

Info

Damen Nicht nur Christine Terweiden war für den TV Goch beim Ironman im bayrischen Roth aktiv. Birgit Wellmanns landete bei den Europameisterschaften mit einer Zeit von 11:12,11 Stunden auf Platz fünf der Altersklasse 50 bis 54 Jahre.

Herren Ludger Heutgens kam beim Wettbewerb in Roth in 9:57,36 Stunden auf dem 32. Platz in seiner Altersklasse 45 ins Ziel. Michael Nieten erreichte in 10:27,53 Stunden den 47. Rang in der Altersklasse 50.

Nachwuchs Die Talente des TV Goch starteten in Roth in der Junior-Challenge. Nora Lanzerath sicherte sich bei den Schülerinnen A den Sieg. Weitere Resultate – weibliche Jugend B: 3. Leonie Seltmann; Schüler A: 10. Matti Flinterhoff; Schülerinnen C: 2. Anni Flinterhoff.